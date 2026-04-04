Гвардиола заявил, что товарищеские матчи сборных в марте не имеют значения

Гвардиола заявил, что товарищеские матчи сборных в марте не имеют значения
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в этом международном перерыве не было смысла.

В эту международную паузу определились заключительные участники чемпионата мира — 2026, но большинство сборных сыграли только товарищеские матчи.

По мнению Гвардиолы, когда клубный сезон вступает в свою завершающую фазу, это совершенно не стоит того.

«Мне до сих пор так сложно понять, как можно играть за все эти трофеи каждые три дня на протяжении восьми или девяти месяцев, а затем собирать игроков со всех континентов для товарищеских матчей. Это совершенно другое, когда речь об отборе, но товарищеские матчи? Риск травмы огромен, и это реально не имеет смысла», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

