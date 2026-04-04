Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Артета заявил, что футболисты должны играть за свои сборные, если они здоровы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на критику насчёт массового увиливания своих игроков от выступлений за сборные.

«Когда нужно передать состояние каждого игрока, мы всегда честны, а дальше нужно принять решение медицинского характера. Выводы по нашим игрокам были очевидны. Когда ты здоров и доступен для участия в матчах за сборную, ты должен играть. Мы так гордимся, что так много наших игроков вызываются в сборные», — цитирует Артету BBC.

В этот международный перерыв сразу 11 игроков «Арсенала», сославшись на проблемы со здоровьем, не смогли сыграть за свои национальные команды.

