Артета заявил, что футболисты должны играть за свои сборные, если они здоровы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на критику насчёт массового увиливания своих игроков от выступлений за сборные.

«Когда нужно передать состояние каждого игрока, мы всегда честны, а дальше нужно принять решение медицинского характера. Выводы по нашим игрокам были очевидны. Когда ты здоров и доступен для участия в матчах за сборную, ты должен играть. Мы так гордимся, что так много наших игроков вызываются в сборные», — цитирует Артету BBC.

В этот международный перерыв сразу 11 игроков «Арсенала», сославшись на проблемы со здоровьем, не смогли сыграть за свои национальные команды.