Роберто Манчини готов возглавить сборную Италии — журналист Галетти

Роберто Манчини, работающий в катарском «Аль-Садде», готов вернуться в сборную Италии, которую он возглавлял с 2018 по 2023 год, сообщает журналист Руди Галетти.

В «Аль-Садде» Манчини трудится с 2023 года. Владельцы клуба предложили специалисту выгодные условия — зарплата итальянца составляет £ 25 млн в год. Сообщается, что расторжение контракта с командой не станет проблемой.

Ранее сообщалось, что на пост тренера сборной Италии претендуют ещё два кандидата: наставник «Милана» Массимилиано Аллегри и главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

Сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.