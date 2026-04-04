Аршавин высказался о сегодняшнем матче «Барселоны» и «Атлетико»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что мадридский «Атлетико» является неудобным соперником для «Барселоны».

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

«Матч интересный. «Барселона» — фаворит чемпионата Испании. При этом «Атлетико» доказал, что может обыгрывать каталонцев. Для «Барселоны» это неудобный соперник в тех составах, которые они будут использовать», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Атлетико» сегодня, 4 апреля, примет «Барселону» в 30‑м туре чемпионата Испании. «Барселона» набрала 73 очка и занимает первое место. «Атлетико» (57 очков) идёт четвёртым в таблице испанского чемпионата.

