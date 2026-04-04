Аршавин высказался о сегодняшнем матче «Барселоны» и «Атлетико»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что мадридский «Атлетико» является неудобным соперником для «Барселоны».

«Матч интересный. «Барселона» — фаворит чемпионата Испании. При этом «Атлетико» доказал, что может обыгрывать каталонцев. Для «Барселоны» это неудобный соперник в тех составах, которые они будут использовать», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Атлетико» сегодня, 4 апреля, примет «Барселону» в 30‑м туре чемпионата Испании. «Барселона» набрала 73 очка и занимает первое место. «Атлетико» (57 очков) идёт четвёртым в таблице испанского чемпионата.

Захарян подарил Аршавину футболку после матча «Реала Сосьедад»