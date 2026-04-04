Ошибки Сафонова в матче «ПСЖ» — «Тулуза», приведшие к голу и критике

Российский голкипер Матвей Сафонов провёл слабый матч за «Пари Сен-Жермен» с «Тулузой» в чемпионате Франции (1:3), за что получил порцию критики.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Окончен
3 : 1
Тулуза
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

Особое внимание привлекли два эпизода, приведшие к пропущенному голу парижан. Сначала Сафонов вышел на перехват дальнего заброса от вратаря «Тулузы» за пределы собственной штрафной, но не смог достать мяч головой — мяч пролетел за его спиной, оставив свободную зону с пустыми воротами. К счастью для команды, Сафонова подстраховал Илья Забарный, выбивший мяч на угловой.

Фото: Скрин с трансляции

С этого углового мяч был подан в ворота, и Сафонов не смог зафиксировать или уверенно вынести его за пределы штрафной, отбив мяч почти перед собой. Этим воспользовался игрок «Тулузы», выбивший мяч на ногу партнёра, который и забил гол.

В результате российский голкипер получил низкие оценки от большинства спортивных порталов и стал, по их мнению, худшим игроком своей команды в этой встрече.

Фанаты «ПСЖ» скандируют фамилию Сафонова в честь дня рождения

