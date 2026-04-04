Почеттино остался разочарован назначением Де Дзерби в «Тоттенхэм» — Give me Sport

Почеттино остался разочарован назначением Де Дзерби в «Тоттенхэм» — Give me Sport
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино остался «очень расстроен», что «Тоттенхэм» предпочёл ему Роберто Де Дзерби, информирует Give me Sport.

По информации источника, бывший тренер «Тоттенхэма» остался весьма разочарован выбором владельцев клуба. Почеттино за последние месяцы неоднократно намекал на своё желание вернуться в английскую Премьер-лигу, кроме того, среди болельщиков команды специалист остаётся популярной фигурой после своего первого периода работы в лондонском клубе.

Боссы «Тоттенхэма» понимали, что Почеттино освободится только после чемпионата мира, в середине лета, тогда как Де Дзерби был доступен сразу, а угроза вылета из АПЛ заставила клуб действовать молниеносно и заручиться услугами Роберто прямо сейчас.

Почеттино работал с командой с 2014 по 2019 год. В данный момент он возглавляет сборную США, куда был назначен в сентябре 2024 года.

