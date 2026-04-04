4 апреля главные новости спорта, хоккей, футбол, НХЛ, теннис, баскетбол, НБА

Сафонов допустил результативную ошибку, Дончич выбыл до конца регулярки. Главное к утру
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов допустил результативную ошибку в игре с «Тулузой», словенский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич из-за травмы выбыл до конца регулярного сезона НБА, российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился тремя результативными действиями в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» и был признан первой звездой встречи. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» победил «Тулузу» в Лиге 1, у Дембеле — дубль, Сафонов ошибся при подаче углового.
  2. Дончич пропустит остаток регулярного сезона НБА из-за травмы.
  3. Матвей Мичков признан первой звездой матча с «Айлендерс».
  4. Ошибки Сафонова в матче «ПСЖ» — «Тулуза», приведшие к голу и критике.
  5. Мэдисон Киз вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне, обыграв Белинду Бенчич.
  6. Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Чарльстоне.
  7. «Бруклин» без Дёмина крупно проиграл «Атланте» дома.
  8. Роберто Манчини готов возглавить сборную Италии — журналист Галетти.
  9. 966-й и 967-й голы Роналду помогли «Аль-Насру» победить «Аль-Наджму».
  10. Мойсес Кайседо высказался о возможном переходе из «Челси» в «Реал».

Материалы по теме
Топ-события субботы: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ, хоккей, НБА и турнир претендентов
