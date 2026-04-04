Сафонов допустил результативную ошибку, Дончич выбыл до конца регулярки. Главное к утру

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов допустил результативную ошибку в игре с «Тулузой», словенский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич из-за травмы выбыл до конца регулярного сезона НБА, российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился тремя результативными действиями в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» и был признан первой звездой встречи. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

