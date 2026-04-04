Вольтемаде отреагировал на критику в свой адрес

Нападающий «Ньюкасла» и сборной Германии Ник Вольтемаде возразил своим критикам и не согласился с предположением, что он переживает упадок формы.

«Если кто-нибудь утверждает, что я переживаю спад, я отвечу, что этот человек видел не так много матчей «Ньюкасла». Знаю, люди ассоциируют меня с голами, но нельзя сравнивать результативность нападающего и полузащитника, который играет в 50, 60, 70 метрах от чужих ворот. Прямо сейчас меня надо судить по тому, как я выигрываю единоборства или создаю пространство. Конечно, теперь я забиваю меньше голов. Убеждён, в долгосрочной перспективе, если я научусь преодолевать такого рода фазы, это сделает меня сильнее», — приводит слова Вольтемаде talkSPORT.

Вольтемаде пополнил состав «Ньюкасла» прошлым летом, придя в клуб на замену Александеру Исаку. Форвард за четыре месяца достиг отметки в пять голов в чемпионате Англии, затем отличился еще дважды в декабре и перестал забивать. В 2026 году в его активе один гол — в Кубке Англии.

После травмы капитана Бруно Гимарайнса немец был перемещён с острия атак на позицию левого полузащитника по схеме 4-3-3, что не могло не сказаться на результативности, добавляет источник.