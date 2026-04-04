Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, состоятся четыре матча в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 4 апреля (время московское):

13:00. «Акрон» — ЦСКА;

15:15. «Зенит» — «Крылья Советов»;

17:30. «Динамо» Москва — «Оренбург»;

19:45. «Ахмат» – «Краснодар».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 49 очков после 22 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 44 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (18).

