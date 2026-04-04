«Акрон» — ЦСКА: во сколько начало матча 23-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе армейцев 39 набранных очков в 22 турах. «Акрон» располагается на 10-й строчке. У команды 22 очка в чемпионате. Отрыв от зоны переходных матчей — одно очко.