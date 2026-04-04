Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, состоятся два матча 27-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 4 апреля (время московское):

16:00. «Шинник» — «КАМАЗ».

18:00. «Спартак» Кострома — «Енисей».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 56 очков после 26 игр. На второй строчке располагается «Родина» (49). Тройку лидеров замыкает «Урал» (45). В топ-5 также входят волгоградский «Ротор» (39) и «КАМАЗ» (38). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.