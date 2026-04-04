Расписание матчей 31-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 4 апреля, стартует 31-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 31-го тура Серии А (время московское)
Суббота, 4 апреля:
16:00. «Сассуоло» — «Кальяри»;
19:00. «Верона» — «Фиорентина»;
21:45. «Лацио» — «Парма».
Воскресенье, 5 апреля:
16:00. «Кремонезе» – «Болонья»;
19:00. «Пиза» – «Торино»;
21:45. «Интер» Милан – «Рома».
Понедельник, 6 апреля:
13:30. «Удинезе» – «Комо»;
16:00. «Лечче» – «Аталанта»;
19:00. «Ювентус» – «Дженоа»;
21:45. «Наполи» – «Милан».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», набрав 69 очков за 30 матчей.