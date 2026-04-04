Расписание матчей 31-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 4 апреля, стартует 31-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 31-го тура Серии А (время московское)

Суббота, 4 апреля:

16:00. «Сассуоло» — «Кальяри»;

19:00. «Верона» — «Фиорентина»;

21:45. «Лацио» — «Парма».

Воскресенье, 5 апреля:

16:00. «Кремонезе» – «Болонья»;

19:00. «Пиза» – «Торино»;

21:45. «Интер» Милан – «Рома».

Понедельник, 6 апреля:

13:30. «Удинезе» – «Комо»;

16:00. «Лечче» – «Аталанта»;

19:00. «Ювентус» – «Дженоа»;

21:45. «Наполи» – «Милан».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», набрав 69 очков за 30 матчей.