Расписание матчей 28-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 4 апреля, стартует 28-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 28-го тура Бундеслиги (время московское)
Суббота, 4 апреля:
16:30. «Вердер» – «РБ Лейпциг»;
16:30. «Хоффенхайм» – «Майнц»;
16:30. «Фрайбург» – «Бавария»;
16:30. «Байер» – «Вольфсбург»;
16:30. «Гамбург» – «Аугсбург»;
16:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Хайденхайм»;
19:30. «Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд.
Воскресенье, 5 апреля:
16:30. «Унион» – «Санкт-Паули»;
18:30. «Айнтрахт» Франкфурт – «Кёльн».
Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария» (70).