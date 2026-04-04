«Зенит» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 15:15

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе сине-бело-голубых 48 набранных очков в 22 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Крылья Советов» с 21 очком располагаются на 13-й строчке в зоне переходных матчей с отрывом от зоны прямого вылета в три очка.