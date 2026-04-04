«Ман Сити» — «Ливерпуль»: во сколько начало матча Кубка Англии, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:45 мск. Матч официально не будет показан на территории Российской Федерации. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также в 1/4 финала турнира сыграют пары «Челси» — «Порт Вейл», «Саутгемптон» — «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).