«Мальорка» — «Реал»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15 мск

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Королевского клуба» 69 очков в 29 матчах. Отставание от возглавляющей чемпионскую гонку «Барселоны», которая сегодня, 4 апреля, встретится с мадридским «Атлетико», составляет четыре очка.

«Мальорка» с 28 очками в 29 турах располагается на 18-й строчке в зоне вылета. Отставание от 17-го места, гарантирующего сохранение прописки в элитном дивизионе на будущий сезон, составляет одно очко.