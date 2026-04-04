«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Атлетико Мадрид — Барселона: во сколько начало матча 30-го тура Ла Лиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Окончен
1 : 2
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

После 29 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 57 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 73 очка и располагается на первой строчке.

В следующем туре мадридский клуб встретится с «Севильей» (11 апреля), а клуб из Барселоны сыграет в этот же день с «Эспаньолом».

