«Ман Сити» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 14:45

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В предыдущем раунде соревнования «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон».

Также в 1/4 финала Кубка Англии сыграют пары «Челси» — «Порт Вейл», «Саутгемптон» — «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).