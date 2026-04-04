«Динамо» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 30 набранных очков в 22 турах. «Оренбург» с 18 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета с отставанием от зоны переходных матчей в три очка.