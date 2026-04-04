«Ахмат» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе чёрно-зелёных 49 набранных очков в 22 турах. Отрыв от ближайшего преследователя, санкт-петербургского «Зенита», составляет одно очко. «Ахмат» с 30 очками располагается на восьмой строчке в чемпионате.