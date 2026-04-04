Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин поделился ожиданиями и назвал фаворита матча «Спартак» — «Локомотив»

Комментарии

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив», а также назвал фаворита предстоящей встречи. Команды сыграют в воскресенье, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Жду голы. Мне кажется, будет забито минимум три мяча. Для меня «Спартак» мастеровитее, но «Локомотив» более сыгран. Считаю, что у красно‑белых больше возможностей для победы.

Батраков у «Локомотива» точно сыграет – он слишком сильно влияет на игру. Для меня чуть‑чуть фаворит «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android