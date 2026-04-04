Андрей Аршавин поделился ожиданиями и назвал фаворита матча «Спартак» — «Локомотив»
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив», а также назвал фаворита предстоящей встречи. Команды сыграют в воскресенье, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена».
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23' 1:1 Барко – 66' 2:1 Солари – 83'
Удаления: нет / Морозов – 72'
«Жду голы. Мне кажется, будет забито минимум три мяча. Для меня «Спартак» мастеровитее, но «Локомотив» более сыгран. Считаю, что у красно‑белых больше возможностей для победы.
Батраков у «Локомотива» точно сыграет – он слишком сильно влияет на игру. Для меня чуть‑чуть фаворит «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
