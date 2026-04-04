Андрей Аршавин поделился ожиданиями и назвал фаворита матча «Спартак» — «Локомотив»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив», а также назвал фаворита предстоящей встречи. Команды сыграют в воскресенье, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена».

«Жду голы. Мне кажется, будет забито минимум три мяча. Для меня «Спартак» мастеровитее, но «Локомотив» более сыгран. Считаю, что у красно‑белых больше возможностей для победы.

Батраков у «Локомотива» точно сыграет – он слишком сильно влияет на игру. Для меня чуть‑чуть фаворит «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».