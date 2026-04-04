Во Франции высказались, как ошибка с «Тулузой» повлияет на положение Сафонова в «ПСЖ»

Жан‑Филипп Леклер, экс-заместитель главного редактора издания L’Equipe, рассказал, повлияет ли ошибка российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:1) на его место в стартовом составе парижан.

«Сафонов вчера вечером разочаровал, его оценка в L’Equipe всего 3/10. К счастью для Сафонова, «ПСЖ» всё равно победил. Пока это, похоже, не ставит под угрозу его место в стартовом составе. Но ему лучше хорошо сыграть против «Ливерпуля», иначе вопрос о возвращении Шевалье очень скоро снова всплывёт, — приводит слова Леклера «Матч ТВ».

Сафонов начинал сезон-2025/2026 в качестве запасного голкипера, но позже вытеснил из состава конкурента Люка Шевалье. Матч с «Тулузой» стал для россиянина 13-м подряд в основе чемпионов Франции.