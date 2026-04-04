Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
4 : 0
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» друг с другом:

АПЛ, 25-й тур, 8 февраля 2026 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:2;
АПЛ, 11-й тур, 9 ноября 2025 года, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 3:0;
АПЛ, 26-й тур, 23 февраля 2025 года, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 0:2;
АПЛ, 13-й тур, 1 декабря 2024 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:0;
АПЛ, 28-й тур, 10 марта 2024 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:1.

С историей личных встреч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» можно ознакомиться по ссылке.

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android