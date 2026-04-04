Кечинов: через Барко строится вся атака «Спартака», продлить контракт — очень важно

Российский экс-футболист Валерий Кечинов прокомментировал необходимость продления контракта полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Барко — один из самых лучших, если не лучший игрок «Спартака». Определяющий, основополагающий — вся атакующая игра строится через него. Барко может придумать и создать момент из ничего, забить сам. Продлить контракт с таким футболистом — очень важно. Высокая зарплата? Если руководство «Спартака» считает, что Барко стоит этих денег, значит, так оно и есть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. Текущий контракт Барко действует до 2027 года, по нему игрок получает € 2,5 млн в год.