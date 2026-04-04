«Вопиющие ошибки». L'Équipe — об игре Сафонова в матче «ПСЖ» — «Тулуза»

Французское издание L'Équipe подробно разобрало игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Вратарь получил оценку 3/10 по результатам встречи из-за грубой ошибки в моменте с единственным голом гостей.

«Жизнь вратарей «ПСЖ» в этом сезоне определённо нелегка. За пять дней до первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» сигналы, поданные Матвеем Сафоновым, резко контрастировали с в целом уверенной игрой «ПСЖ». Российский вратарь пропустил гол после единственного удара «Тулузы» в створ ворот, в результате двух вопиющих ошибок. Сначала он неправильно оценил длинный вынос мяча от Гийома Реста. Затем уронил мяч перед Джибрилем Сидибе после углового удара Кристиана Кассереса. Удар головой Расмуса Николайсена (27-я минута) в последующем эпизоде был недосягаем, и бывший вратарь «Краснодара» мог только наблюдать, как мяч залетел в ворота.

Старые опасения сохраняются. Очевидно, что ход матча затмил неуверенную игру Сафонова. Может ли это изменить расстановку сил? Луис Энрике, похоже, не видит в этом смысла. Когда бы россиянин ни был доступен, его неизменно предпочитали Люка Шевалье с момента его успешного выступления в начале ноября. Эти две ошибки по меньшей мере поднимают вопросы о некоторых недостатках, уже замеченных в предыдущих выступлениях Сафонова. В частности, его уязвимость в верховой борьбе и работа с мячом, которая порой оставляет желать лучшего. Даже в своём лучшем выступлении на «Стэмфорд Бридж» 17 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» он был далёк от доминирования в этих двух аспектах.

В пятницу это снова стало очевидно: неудачный вынос мяча прямо на Арона Дённума (73-я минута) и навес «Тулузы», с которым он должен был справиться (82-я минута). Для него самого и для «ПСЖ» было бы предпочтительнее, если бы россиянин быстро обеспечил большую стабильность», — говорится в материале L'Équipe.