Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике поддержал Сафонова после ошибки в матче с «Тулузой»

Комментарии

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался в поддержку российского вратаря Матвея Сафонова после его ошибки в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой», который завершился со счётом 3:1. 27-летний голкипер сборной России не смог зафиксировать мяч после подачи углового, что позволило защитнику «Тулузы» Расмусу Николайсену забить головой.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Окончен
3 : 1
Тулуза
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

«У Сафонова был непростой вечер? Мы всегда должны поддерживать наших игроков. Вратарь — это такая же важная позиция, как защитник, полузащитник или нападающий. Бывают моменты, когда можно упустить шанс, и это нормально в футболе. Но я рад видеть, что мои игроки успешно адаптируются на всех позициях», — приводит слова Энрике L’Équipe.

После победы над «Тулузой» «ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1, набрав 63 очка после 27 матчей. Команда опережает «Ланс» на четыре очка.

Материалы по теме
Сафонов обидно «привёз» за «ПСЖ». В очень неподходящий момент
Сафонов обидно «привёз» за «ПСЖ». В очень неподходящий момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android