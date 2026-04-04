Луис Энрике поддержал Сафонова после ошибки в матче с «Тулузой»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался в поддержку российского вратаря Матвея Сафонова после его ошибки в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой», который завершился со счётом 3:1. 27-летний голкипер сборной России не смог зафиксировать мяч после подачи углового, что позволило защитнику «Тулузы» Расмусу Николайсену забить головой.

«У Сафонова был непростой вечер? Мы всегда должны поддерживать наших игроков. Вратарь — это такая же важная позиция, как защитник, полузащитник или нападающий. Бывают моменты, когда можно упустить шанс, и это нормально в футболе. Но я рад видеть, что мои игроки успешно адаптируются на всех позициях», — приводит слова Энрике L’Équipe.

После победы над «Тулузой» «ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1, набрав 63 очка после 27 матчей. Команда опережает «Ланс» на четыре очка.