Луис Энрике — о Шевалье: мне нравится делать противоположное тому, о чём меня спрашивают
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с игровым временем голкипера Люка Шевалье в команде.
Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Окончен
3 : 1
Тулуза
1:0 Дембеле – 23' 1:1 Николайсен – 27' 2:1 Дембеле – 33' 3:1 Рамуш – 90+2'
«Я был очень рад видеть Люка Шевалье в национальной команде, но если вы думаете, что я здесь уже много лет и что я чувствителен к давлению некоторых людей, вы явно ошибаетесь. И мне даже нравится делать противоположное тому, о чём меня спрашивают. Ты говоришь А, я говорю Б. Ты говоришь чёрный, я говорю красный. Делать обратное — это то, что мне нравится», — приводит слова Энрике L’Équipe.
С января российский голкипер Матвей Сафонов стал основным вратарём команды, сменив Люка Шевалье. После победы над «Тулузой» «ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1 с 63 очками после 27 матчей, опережая «Ланс» на четыре очка.
Материалы по теме
