Луис Энрике — о Шевалье: мне нравится делать противоположное тому, о чём меня спрашивают

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с игровым временем голкипера Люка Шевалье в команде.

«Я был очень рад видеть Люка Шевалье в национальной команде, но если вы думаете, что я здесь уже много лет и что я чувствителен к давлению некоторых людей, вы явно ошибаетесь. И мне даже нравится делать противоположное тому, о чём меня спрашивают. Ты говоришь А, я говорю Б. Ты говоришь чёрный, я говорю красный. Делать обратное — это то, что мне нравится», — приводит слова Энрике L’Équipe.

С января российский голкипер Матвей Сафонов стал основным вратарём команды, сменив Люка Шевалье. После победы над «Тулузой» «ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1 с 63 очками после 27 матчей, опережая «Ланс» на четыре очка.