Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике — о Шевалье: мне нравится делать противоположное тому, о чём меня спрашивают

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с игровым временем голкипера Люка Шевалье в команде.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

«Я был очень рад видеть Люка Шевалье в национальной команде, но если вы думаете, что я здесь уже много лет и что я чувствителен к давлению некоторых людей, вы явно ошибаетесь. И мне даже нравится делать противоположное тому, о чём меня спрашивают. Ты говоришь А, я говорю Б. Ты говоришь чёрный, я говорю красный. Делать обратное — это то, что мне нравится», — приводит слова Энрике L’Équipe.

С января российский голкипер Матвей Сафонов стал основным вратарём команды, сменив Люка Шевалье. После победы над «Тулузой» «ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1 с 63 очками после 27 матчей, опережая «Ланс» на четыре очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android