«Монако» — «Марсель»: во сколько начало матча 28-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Монако» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре команда Себастьена Поконьоли победила «Лион» со счётом 2:1. В следующем матче Лиги 1 «Монако» встретится с «Парижем» (10 апреля). В прошедшем туре провансальцы проиграли «Лиллю» со счётом 1:2. В следующей игре чемпионата «Марсель» встретится с «Метцем» (10 апреля).

