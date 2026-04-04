Валерий Кечинов: на ЧМ никому не будет легко с Узбекистаном, даже Португалии

Российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался об участии сборной Узбекистана на чемпионате мира 2026 года.

«Узбекистан попал в очень сильную группу на чемпионате мира, причём она сильная для каждой из команд. Даже Конго: недавно я смотрел их матч, и команда оставила очень приятное впечатление. Конечно, две команды стоят особняком и являются фаворитами — Португалия и Колумбия. Но я думаю, что и Узбекистан попортит нервы и им. Есть неплохие игроки, выступающие в Европе, — Шомуродов, Файзуллаев, Хусанов. Легко никому не будет, даже Португалии», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам жеребьёвки сборная Узбекистана на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе K с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.