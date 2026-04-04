«Атлетико» — «Барселона»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетико Мадрид — Барселона: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Комментарии

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Окончен
1 : 2
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

Последние пять матчей «Атлетико» и «Барселоны» друг с другом:

Кубок Испании, полуфинал, 3 марта 2026 года, «Барселона» — «Атлетико» — 3:0;
Кубок Испании, полуфинал, 12 февраля 2026 года, «Атлетико» — «Барселона» — 4:0;
Ла Лига, 19-й тур, 2 декабря 2025 года, «Барселона» — «Атлетико» — 3:1;
Кубок Испании, 1/2 финала, 2-й матч, 2 апреля 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 0:1;
Ла Лига, 28-й тур, 16 марта 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 2:4.

С историей личных встреч «Атлетико» и «Барселоны» можно ознакомиться по ссылке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android