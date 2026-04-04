«Атлетико» — «Барселона»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Атлетико» и «Барселоны» друг с другом:

Кубок Испании, полуфинал, 3 марта 2026 года, «Барселона» — «Атлетико» — 3:0;

Кубок Испании, полуфинал, 12 февраля 2026 года, «Атлетико» — «Барселона» — 4:0;

Ла Лига, 19-й тур, 2 декабря 2025 года, «Барселона» — «Атлетико» — 3:1;

Кубок Испании, 1/2 финала, 2-й матч, 2 апреля 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 0:1;

Ла Лига, 28-й тур, 16 марта 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 2:4.

