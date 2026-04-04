«Фрайбург» — «Бавария»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Фрайбург» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.
В минувшем туре «Фрайбург» победил «Санкт-Паули» со счётом 2:1. «Бавария» разгромила «Унион» со счётом 4:0. В следующем туре команда Юлиана Шустера встретится с «Майнцем». Игра состоится 12 апреля. Подопечные Венсана Компани проведут матч с «Санкт-Паули» (11 апреля).
