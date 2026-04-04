«Акрон» — ЦСКА: Гонду забил с углового, назначенного из-за задержки ввода мяча вратарём

В эти минуты проходит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте форвард ЦСКА Лусиано Гонду открыл счёт в матче после углового, который был назначен из-за задержки ввода мяча в игру вратарём тольяттинцев Игнатом Тереховским.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-синих 39 набранных очков в 22 турах. «Акрон» располагается на 10-й строчке в чемпионате России. У команды 22 очка в 22 играх. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.