«Штутгарт» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Шредер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре «Штутгарт» победил «Аугсбург» со счётом 5:2. «Боруссия» выиграла у «Гамбурга» со счётом 3:2. В следующем туре команда Себастьяна Хёнеса встретится с «Гамбургом». Игра состоится 12 апреля. Подопечные Нико Ковача проведут матч с «Байером» (11 апреля).

