Кечинов: «Локо» играет вдохновенно и зрелищно — матч важен и для них, и для «Спартака»

Российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Игра состоится завтра, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.
«Матч очень важен и для «Спартака», и для «Локомотива». У «Локо» интересная команда — российский костяк, играющий очень вдохновенно и зрелищно. Не знаю, как сейчас повлияет пауза на них и на «Спартак». Но я жду интересную игру и, конечно, забитые мячи», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 38 очками. «Локомотив» располагается на третьей строчке, команда заработала 44 очка в 22 играх чемпионата.
