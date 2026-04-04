«Саутгемптон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 22:00

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встретятся «Саутгемптон» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В качестве главного арбитра выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В предыдущем раунде соревнования «Саутгемптон» одержал победу над «Фулхэмом» (1:0), а «Арсенал» одолел «Мэнсфилд Таун» (2:1).

Кроме этого, в 1/4 финала Кубка Англии сыграют пары «Челси» — «Порт Вейл» и «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» со счётом 4:0.

Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).