Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Саутгемптон — Арсенал: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Англии 2025/2026 начнётся в 22:00

«Саутгемптон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 22:00
Сегодня, 4 апреля, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встретятся «Саутгемптон» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В качестве главного арбитра выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Стюарт – 35'     1:1 Дьёкереш – 68'     2:1 Чарльз – 85'    

В предыдущем раунде соревнования «Саутгемптон» одержал победу над «Фулхэмом» (1:0), а «Арсенал» одолел «Мэнсфилд Таун» (2:1).

Кроме этого, в 1/4 финала Кубка Англии сыграют пары «Челси» — «Порт Вейл» и «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» со счётом 4:0.

Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

