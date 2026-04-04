Челестини высказался о возвращении Мойзеса в состав ЦСКА после конфликта

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал возвращение в состав защитника Мойзеса, который ранее был отстранён от тренировок с основой из-за конфликта. 1 апреля в клубе заявили, что бразилец извинился перед тренером.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

— Как вы помирились с Мойзесом? Кто первый пошёл на контакт?
— Это наш клубный вопрос, не то что кто‑то первый помирился. И клуб, и я пришли к выводу, что самое лучшее будет интегрировать Мойзеса.

— Сегодня он остался в запасе. Почему?
— Это техническое решение. Я доволен матчем с махачкалинским «Динамо», мы выиграли первый матч в 2026 году, я хочу продолжать серию, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

Яркая развязка «Краснодара», триллер «Динамо», победы «Зенита» и ЦСКА. Что случилось в РПЛ
