Челестини высказался о возвращении Мойзеса в состав ЦСКА после конфликта

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал возвращение в состав защитника Мойзеса, который ранее был отстранён от тренировок с основой из-за конфликта. 1 апреля в клубе заявили, что бразилец извинился перед тренером.

— Как вы помирились с Мойзесом? Кто первый пошёл на контакт?

— Это наш клубный вопрос, не то что кто‑то первый помирился. И клуб, и я пришли к выводу, что самое лучшее будет интегрировать Мойзеса.

— Сегодня он остался в запасе. Почему?

— Это техническое решение. Я доволен матчем с махачкалинским «Динамо», мы выиграли первый матч в 2026 году, я хочу продолжать серию, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».