Челестини высказался о возвращении Мойзеса в состав ЦСКА после конфликта
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал возвращение в состав защитника Мойзеса, который ранее был отстранён от тренировок с основой из-за конфликта. 1 апреля в клубе заявили, что бразилец извинился перед тренером.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5' 1:1 Дзюба – 60' 1:2 Круговой – 85'
— Как вы помирились с Мойзесом? Кто первый пошёл на контакт?
— Это наш клубный вопрос, не то что кто‑то первый помирился. И клуб, и я пришли к выводу, что самое лучшее будет интегрировать Мойзеса.
— Сегодня он остался в запасе. Почему?
— Это техническое решение. Я доволен матчем с махачкалинским «Динамо», мы выиграли первый матч в 2026 году, я хочу продолжать серию, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».
