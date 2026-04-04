Мойзес остался в запасе ЦСКА на матч с «Акроном», ранее бразилец извинился перед тренером

Мойзес остался в запасе ЦСКА на матч с «Акроном», ранее бразилец извинился перед тренером
Защитник ЦСКА Мойзес остался в запасе армейцев на матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

Ранее бразилец вернулся к тренировкам с командой после отстранения из-за конфликта с главным тренером Фабио Челестини. 1 апреля представители клуба сообщили, что Мойзес извинился перед швейцарским специалистом и присоединился к команде.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе армейцев 39 набранных очков в 22 турах. «Акрон» располагается на 10-й строчке в чемпионате России. У команды 22 очка в 22 играх. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.

Комментарии
