Мойзес остался в запасе ЦСКА на матч с «Акроном», ранее бразилец извинился перед тренером

Защитник ЦСКА Мойзес остался в запасе армейцев на матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее бразилец вернулся к тренировкам с командой после отстранения из-за конфликта с главным тренером Фабио Челестини. 1 апреля представители клуба сообщили, что Мойзес извинился перед швейцарским специалистом и присоединился к команде.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе армейцев 39 набранных очков в 22 турах. «Акрон» располагается на 10-й строчке в чемпионате России. У команды 22 очка в 22 играх. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.