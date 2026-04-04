«Он пересёк черту». Росеньор — о ситуации с Энцо Фернандесом

«Он пересёк черту». Росеньор — о ситуации с Энцо Фернандесом
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал ситуацию с полузащитником Энцо Фернандесом. Сообщалось, что тренер отстранил игрока на два ближайших матча. Ранее хавбек заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в мадридском «Реале».

«Поговорил с ним около часа назад. Он не будет доступен завтра и в матче с «Сити» как игрок нашего футбольного клуба. Крайне разочарован его интервью, так говорить нельзя.

К личности и к человеку у меня нет вопросов. Но он пересёк черту, границу того, что мы хотим видеть в этом клубе. Нам нужно было наложить санкции. Важно отметить, что путь к команде для него не закрыт, это наказание за нарушение. Я понимаю его разочарование – он хотел успеха для «Челси» в этом сезоне.

Его будущее? Не могу об этом говорить за него. Когда он был на поле, даже с «Эвертоном», он отдавал всего себя. То, чего он хочет для себя в будущем, говорить точно не мне», — приводит слова Росеньора официальный сайт клуба.

