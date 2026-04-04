Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки сборной Италии требовали бонусы перед матчем с Боснией — La Repubblica

Комментарии

Игроки сборной Италии обратились с просьбой о выплате индивидуальных бонусов в размере € 10 тыс. каждому перед матчем с Боснией и Герцеговиной. Эти бонусы они хотели получить в случае успешной квалификации на чемпионат мира. Однако Итальянская федерация футбола отклонила данную просьбу до начала матча, сообщает La Repubblica.

Итальянская команда проиграла сборной Боснии и Герцеговины — (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыковом матче Пути А за право участия в турнире. Это поражение стало для итальянцев третьим подряд на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года запланирован с 11 июня по 19 июля и пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android