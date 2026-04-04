Игроки сборной Италии требовали бонусы перед матчем с Боснией — La Repubblica

Игроки сборной Италии обратились с просьбой о выплате индивидуальных бонусов в размере € 10 тыс. каждому перед матчем с Боснией и Герцеговиной. Эти бонусы они хотели получить в случае успешной квалификации на чемпионат мира. Однако Итальянская федерация футбола отклонила данную просьбу до начала матча, сообщает La Repubblica.

Итальянская команда проиграла сборной Боснии и Герцеговины — (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыковом матче Пути А за право участия в турнире. Это поражение стало для итальянцев третьим подряд на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года запланирован с 11 июня по 19 июля и пройдёт в США, Канаде и Мексике.