Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Форвард «Спартака» Угальде поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ

Форвард «Спартака» Манфред Угальде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

— В прошлом сезоне ты сделал покер в матче с «Локо», в этом забил сопернику в Кубке. Чего ждёшь от новой встречи?
— Прежде всего — надеюсь на победу. Это самое важное. И, конечно, я хочу забить голы. Как можно больше. «Локомотив» — хорошая команда, но мы чувствуем себя здорово, когда играем на домашнем стадионе, при наших болельщиках.

— Последние игры с «Локо» получаются очень результативными. В чемпионате мы уступили 2:4, в Кубке выиграли 3:1 и 3:2.
— Обе команды стараются играть в атакующий футбол, поэтому получается много голов. Даём друг другу достаточно пространства. Мне как форварду такая игра нравится.

— Чем тебе запомнился соперник по прошлым матчам?
— Если не ошибаюсь, в защите у «Локо» легионеры, а в передней линии в основном российские игроки. Хорошая команда, с которой точно не будет просто, — сказал Угальде в интервью официальному сайту «Спартака».

