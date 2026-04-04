Форвард «Спартака» Угальде поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ

Форвард «Спартака» Манфред Угальде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

— В прошлом сезоне ты сделал покер в матче с «Локо», в этом забил сопернику в Кубке. Чего ждёшь от новой встречи?

— Прежде всего — надеюсь на победу. Это самое важное. И, конечно, я хочу забить голы. Как можно больше. «Локомотив» — хорошая команда, но мы чувствуем себя здорово, когда играем на домашнем стадионе, при наших болельщиках.

— Последние игры с «Локо» получаются очень результативными. В чемпионате мы уступили 2:4, в Кубке выиграли 3:1 и 3:2.

— Обе команды стараются играть в атакующий футбол, поэтому получается много голов. Даём друг другу достаточно пространства. Мне как форварду такая игра нравится.

— Чем тебе запомнился соперник по прошлым матчам?

— Если не ошибаюсь, в защите у «Локо» легионеры, а в передней линии в основном российские игроки. Хорошая команда, с которой точно не будет просто, — сказал Угальде в интервью официальному сайту «Спартака».