«Акрон» — ЦСКА: Дзюба сравнял счёт, реализовав пенальти на 60-й минуте

«Акрон» — ЦСКА: Дзюба сравнял счёт, реализовав пенальти на 60-й минуте
В эти минуты проходит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

На 60-й минуте нападающий тольяттинцев Артём Дзюба восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти после фола в своей штрафной защитника армейцев Матвея Лукина. Ранее, на пятой минуте, форвард ЦСКА Лусиано Гонду открыл счёт в матче после углового, который был назначен из-за задержки ввода мяча в игру вратарём тольяттинцев Игнатом Тереховским.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-синих 39 набранных очков в 22 турах. «Акрон» располагается на 10-й строчке в чемпионате России. У команды 22 очка в 22 играх. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
