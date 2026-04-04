В матче «Акрон» — ЦСКА в старте вышли пять игроков до 20 лет, это рекорд с 2022 года

Сразу пять игроков до 20 лет вышли в стартовом составе на матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» – ЦСКА. Это рекорд с 2022 года, сообщает Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

В составе «Акрона» в стартовом составе появились Дмитрий Пестряков (19), Кевин Аревало (19) и Денис Попенков (19). У ЦСКА на поле вышли Кирилл Данилов (18) и Энрике Кармо (19). В последний раз так много игроков до 20 лет выходили в стартовом составе в матче РПЛ «Крылья Советов» – «Краснодар» в сезоне-2021/2022, когда также на поле вышли пять молодых футболистов.

Ранее рекорд по количеству игроков до 20 лет был зафиксирован во время ковидного матча «Сочи» – «Ростов», когда на поле одновременно находились 11 молодых игроков.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-синих 39 набранных очков в 22 турах. «Акрон» располагается на 10-й строчке в чемпионате России. У команды 22 очка в 22 играх. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.

Материалы по теме
РПЛ: проверка «Краснодара», везучий «Зенит» и разобравшийся в себе ЦСКА
РПЛ: проверка «Краснодара», везучий «Зенит» и разобравшийся в себе ЦСКА
