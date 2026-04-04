Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угальде оценил влияние конкуренции с Гарсией на его результативность в «Спартаке»

Комментарии

Форвард «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал версию, что его результативность в клубе снизилась из-за появления в команде конкурента по позиции в лице нападающего Ливая Гарсии.

— Первая часть прошлого сезона вообще получилась для тебя шикарной в плане статистики. Как думаешь, почему потом не удалось сохранить такой впечатляющий темп?
— Не знаю, я честно стараюсь изо всех сил. Не всегда получается забить, но отдаю всего себя команде. Конечно, я нападающий, поэтому хочется уходить с поля как минимум с одним голом. Но самое важное для меня — победы. Если мы будем выигрывать, личная статистика не будет меня волновать.

— Некоторые журналисты писали, что на Угальде сказалось появление в разгар сезона Гарсии. Как на самом деле ты воспринял эту конкуренцию?
— В таком клубе, как «Спартак», не может не быть конкуренции. Это абсолютно нормально. Наоборот, мы с Ливаем друг друга мотивируем выкладываться на 100%. К тому же у нас сложились отличные отношения, мы много общаемся. Как и с Антоном Заболотным. С Гарсией мы играем за сборные из одного региона, это нас дополнительно объединяет.

— Но ведь есть разные типы людей: одним конкуренция помогает, на других давит.
— Я правда не ощущаю подобной проблемы. Работаю как прежде. Выкладываюсь на тренировках. Стараюсь приносить максимум пользы, когда тренер делает выбор в мою пользу, — сказал Угальде в интервью официальному сайту «Спартака».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android