Зенит — Крылья Советов: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ 2025/2026, 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Нино, Дивеев, Караваев, Вега, Горшков, Барриос, Вендел, Джон Джон, Глушенков, Соболев.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Чернов, Божин, Рассказов, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Джеффри.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе сине-бело-голубых 48 набранных очков в 22 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Крылья Советов» с 21 очком располагаются на 13-й строчке в зоне переходных матчей с отрывом от зоны прямого вылета в три очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
РПЛ: проверка «Краснодара», везучий «Зенит» и разобравшийся в себе ЦСКА
РПЛ: проверка «Краснодара», везучий «Зенит» и разобравшийся в себе ЦСКА
