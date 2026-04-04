Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: у «Локомотива» есть шансы обыграть «Спартак», но будет очень тяжело

Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Игра состоится завтра, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Всегда, когда в командах много сборников, первые матчи очень сложные. Мало времени для тренировок. Нужно в кратчайшие сроки собрать и подготовить команду. Хорошо, что играют в Москве. Никуда не нужно ездить. Думаю, настрой у «Локомотива» будет максимальный. Для всех игроков матчи со «Спартаком» очень важные. Тем более сейчас «Локомотиву» нужно набирать очки и подниматься как можно выше по турнирной таблице.

У команды есть шансы обыграть «Спартак». Но надо строго играть в обороне, потому что соперник очень хорошо атакует. Есть разноплановые футболисты, которые могут решить индивидуально. «Спартак» играет дома. Уверен, будет очень тяжело. Нужно настроиться и приложить максимум усилий», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 38 очками. «Локомотив» располагается на третьей строчке, команда заработала 44 очка в 22 играх чемпионата.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android