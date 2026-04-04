Сенников: у «Локомотива» есть шансы обыграть «Спартак», но будет очень тяжело

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Игра состоится завтра, 5 апреля, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Всегда, когда в командах много сборников, первые матчи очень сложные. Мало времени для тренировок. Нужно в кратчайшие сроки собрать и подготовить команду. Хорошо, что играют в Москве. Никуда не нужно ездить. Думаю, настрой у «Локомотива» будет максимальный. Для всех игроков матчи со «Спартаком» очень важные. Тем более сейчас «Локомотиву» нужно набирать очки и подниматься как можно выше по турнирной таблице.

У команды есть шансы обыграть «Спартак». Но надо строго играть в обороне, потому что соперник очень хорошо атакует. Есть разноплановые футболисты, которые могут решить индивидуально. «Спартак» играет дома. Уверен, будет очень тяжело. Нужно настроиться и приложить максимум усилий», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 38 очками. «Локомотив» располагается на третьей строчке, команда заработала 44 очка в 22 играх чемпионата.