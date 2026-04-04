«Атмосфера действительно стала лучше». Угальде — о смене тренера в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде высказался об атмосфере в команде после назначения на пост главного тренера испанца Хуана Карседо. Специалист возглавил красно-белых в январе текущего года. Сезон команда начинала под руководством серба Деяна Станковича.

— Зимой у нас сменился главный тренер. Как это повлияло на обстановку в команде?

— Мы провели долгие сборы, сплотились. Как мне кажется, атмосфера действительно стала лучше. Тренерский штаб быстро показал свой высокий профессионализм, игроки отвечают на это отдачей на каждой тренировке и в матчах.

Думаю, в этом сейчас ни у кого нет сомнений. Осталось добиться нужного результата, — сказал Угальде в интервью официальному сайту «Спартака».