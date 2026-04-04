«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» в матче 4-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались московский «Локомотив» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Саакян (Воронеж). Победу в матче со счётом 2:0 праздновала команда хозяев.

Счёт в игре открыла нападающая московского клуба Нелли Коровкина на 16-й минуте. На 90+2-й минуте полузащитница Полина Павлова забила второй мяч в ворота «Краснодара».

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги, набрав семь очков после четырёх встреч. «Краснодар», в активе которого четыре очка после трёх игр, располагается на седьмой строчке. Возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги ЦСКА (12 очков), на второй строчке «Зенит» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (7 очков).