«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» в матче 4-го тура женской Суперлиги

Локомотив — Краснодар, результат матча 4 апреля 2026, счет 2:0, 4-й тур женской Суперлиги 2025/2026

Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались московский «Локомотив» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Саакян (Воронеж). Победу в матче со счётом 2:0 праздновала команда хозяев.

Россия — Суперлига (ж) . 4-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар (ж)
Краснодар
1:0 Коровкина – 16'     2:0 Павлова – 90+2'    

Счёт в игре открыла нападающая московского клуба Нелли Коровкина на 16-й минуте. На 90+2-й минуте полузащитница Полина Павлова забила второй мяч в ворота «Краснодара».

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги, набрав семь очков после четырёх встреч. «Краснодар», в активе которого четыре очка после трёх игр, располагается на седьмой строчке. Возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги ЦСКА (12 очков), на второй строчке «Зенит» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (7 очков).

Календарь женской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица женской Суперлиги сезона-2026
Материалы по теме
«Барселона» тотально доминирует в женском «эль класико»
Истории
«Барселона» тотально доминирует в женском «эль класико»
