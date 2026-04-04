Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал продление контракта с вратарём железнодорожников Антоном Митрюшкиным. Ранее пресс-служба московского «Локомотива» объявила о продлении контракта с голкипером и капитаном команды. Новое соглашение между Митрюшкиным и клубом рассчитано до 2030 года.

«Хорошо, что «Локомотив» продлил контракт с Митрюшкиным. Антон сейчас достаточно уверенно играет в воротах. Считаю, что вратарская позиция должна быть надолго, как в наше время играли Овчинников и Нигматуллин. Хорошо, что продлили. Не нужно искать замену Антону. Для вратаря самое главное — стабильность и обязательно лидерские качества», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Митрюшкину 30 лет, за «Локомотив» он выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне опытный вратарь провёл 22 матча на клубном уровне, пропустив 29 мячей. Четыре раза Антон покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Митрюшкина в € 3 млн.

«Локомотив» после 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» красно-зелёные отстают на пять очков.