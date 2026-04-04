Кисляк стал самым молодым игроком ЦСКА, набравшим 5+5 за сезон РПЛ с 2009 года

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал самым молодым футболистом клуба, который набрал 5+5 по системе «гол+пас» за сезон Мир Российской Премьер-Лиги со времён Алана Дзагоева. Дзагоев достиг таких показателей в сезоне-2009, когда ему было 19 лет (7+8), Кисляку на данный момент 20 лет. Данные приводит Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

В данный момент ЦСКА проводит выездной матч с тольяттинским «Акроном». На момент написания новости счёт в матче ничейный 1:1. Кисляк записал на свой счёт результативную передачу на гол Лусиано Гонду. Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-синих 39 набранных очков в 22 турах. «Акрон» располагается на 10-й строчке в чемпионате России. У команды 22 очка в 22 играх. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.

