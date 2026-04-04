ЦСКА — Динамо, результат матча 4 апреля 2026, счёт 2:0, 4-й тур Женской Суперлиги 2026

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в дерби в рамках 4-го тура женской Суперлиги
Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими ЦСКА и «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Мария Ткачёва. Победу со счётом 2:0 одержали красно-синие.

Россия — Суперлига (ж) . 4-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо (ж)
Москва
1:0 Петрова – 25'     2:0 Дамьянович – 70'    

Первый мяч в игре был забит на 25-й минуте. Отличилась полузащитница ЦСКА Татьяна Петрова. На 70-й минуте защитница Невена Дамьянович ударом с пенальти удвоила преимущество армейской команды.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги с максимумом очков (12 в четырёх матчах). «Динамо» располагается на восьмой строчке. В активе бело-голубых три очка в трёх встречах.

